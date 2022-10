Petista tem 51,9% dos votos válidos contra 48,1% do candidato à reeleição pelo PL - Reprodução/AFP/PR

Petista tem 51,9% dos votos válidos contra 48,1% do candidato à reeleição pelo PLReprodução/AFP/PR

Publicado 13/10/2022 11:38 | Atualizado 13/10/2022 12:11

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado na manhã desta quinta-feira, 13, aponta empate técnico entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da corrida presidencial. O petista tem 51,9% dos votos válidos contra 48,1% do candidato à reeleição pelo PL.

Na pesquisa espontânea, Lula pontua 42,6% contra 39,2% de Bolsonaro. Votos brancos e nulos somam 5,4% e não responderam 12,8%. Na estimulada, Lula tem 47,6% das intenções de votos em relação a 44,1% de Bolsonaro. Outros 4,8% dos entrevistados disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 3,6% declararam que não sabem ou não responderam

Os eleitores também foram questionados em quais candidatos eles não votariam de "jeito nenhum''. Os entrevistados podiam citar mais de um nome. O ex-presidente Lula é o menos rejeitado com 45,4% de rejeição, enquanto Bolsonaro registra 49,3%. Outros 3,7% afirmam que poderiam votar nos dois candidatos, já os que não sabem ou não responderam somam 3,9%.

A pesquisa questionou ainda sobre independentemente de em quem os entrevistados irão votar, qual dos candidatos irá vencer o segundo turno das eleições e será o próximo Presidente do Brasil, Lula ou Bolsonaro. A simulação aponta que 50,2% dos entrevistado acreditam que Lula irá vencer contra 41,2% de Bolsonaro. Outros 8,6% não sabem ou não responderam.

Esse foi o primeiro levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas no segundo turno da eleição presidencial. O instituto foi o que mais se aproximou do resultado das urnas no primeiro turno. Em pesquisa divulgada na sexta-feira, 30, o instituto apontou 47,1% dos votos válidos para Lula contra 40,0% de Bolsonaro – nas urnas, o resultado foi 48,4% para o petista e 43,2% para o presidente.



A pesquisa divulgada nesta quinta ouviu 2.020 eleitores em 162 municípios de todos os estados e do Distrito Federal, de 8 a 12 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Progressistas por R$ 190 mil. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR -08438/2022.