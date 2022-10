Veja a agenda de Lula e Bolsonaro - Reprodução/Band

Publicado 13/10/2022 19:13 | Atualizado 13/10/2022 19:21

Pesquisa do instituto Atlas, divulgada no fim da tarde desta quinta-feira (13), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 52,4% de votos válidos contra 47,6% do presidente Jair Bolsonaro (PL).



Os dados ainda mostram que 4,8% não sabem, não responderam ou devem optar pelo voto branco e nulo neste segundo turno.

Embora ainda possua a maior intenção de voto, a campanha petista oscilou fortemente para baixo, com três pontos percentuais a menos em comparação à última pesquisa. Já Jair Bolsonaro apresentou alta na mesma magnitude, de acordo com o levantamento.



A pesquisa Atlas aponta que Lula manteve a preferência entre mulheres (60%), beneficiários do Auxílio Brasil (62%) e na região Nordeste (64%). Bolsonaro se destaca entre homens (57%), evangélicos (65%) e nas regiões Norte (56%) e Centro-Oeste (61%) do país.



Nos últimos dias, tanto o atual presidente quanto o petista estão investindo em apoios na região Sudeste e colocaram seus pares para angariar votos nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Segundo a pesquisa, os dois candidatos estão empatados em 48,7% das intenções de voto na região com maior número de eleitores do país.