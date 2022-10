Presidente Jair Bolsonaro - Evaristo Sá/AFP

Publicado 13/10/2022 19:11

Rio - O presidente Jair Bolsonaro se encontrará com o governador recém-eleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nesta sexta-feira (14), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ex-prefeito do município, Washington Reis, e outros políticos e lideranças da região e do estado também marcarão presença, em um movimento de adesão à campanha de reeleição do candidato do PL à Presidência da República.

O encontro será na Praça do Pacificador, no centro de Caxias, e está previsto para começar às 10h. O endereço é Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, s/nº.