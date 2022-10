Vídeo acusa organizadores de comício de Lula de pagarem por apoio - Reprodução

Publicado 14/10/2022 15:47

Rio - Após o comício do candidato à Presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT) em Belford Roxo, Baixada Fluminense, na última terça-feira (11), começou a circular nas redes sociais um vídeo onde pessoas afirmam que receberam para comparecer ao ato de campanha e, ainda, que foram obrigadas a ir ao evento. O registro de imagens, com pouco mais de um minuto e meio, foi refutado e classificado pelo prefeito Waguinho (União) como fake news, através de nota enviada à reportagem após ser questionado sobre o caso.

“O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, desconhece a informação, pois em nenhum momento foi oferecido dinheiro para quem fosse ao evento. Todos que compareceram ao ato foram por espontânea vontade, demonstrando assim simpatia pelo candidato Lula”, diz o início da nota.

Com o título de ‘E agora, TSE?’, o vídeo mostra cenas de aglomerações supostamente no comício intercaladas com pessoas isoladas, em primeiro plano e com o rosto desfocado, que respondem a perguntas de quem está gravando as imagens. “Po, tô aqui desde seis horas. Prometeram uma coisa, fizeram outra, e tô contra a minha vontade”, diz um jovem; em seguida, outro comenta: “Tô esperando pagarem o meu ‘dinheirinho’. Me prometeram R$ 150”. Um homem com adesivos do PT fala o mesmo valor: “Até agora, meus R$ 150 não caiu na conta”. Uma mulher diz que todo mundo tem que “fazer o L”, “senão, ó”, e faz sinal de degola com as mãos.

O comunicado reforça que o comício foi realizado “em uma área aberta, de fácil acesso e contou com a participação de mais de 30 mil pessoas e sem o registro de nenhum incidente.” O prefeito ainda destacou que o comício teve ampla divulgação nas redes sociais e em diversos veículos de grande circulação, o que teria ajudado a alcançar um grande número de pessoas. “Tudo que fugir desse contexto pode caracterizar-se como fake news”, finalizou.

Além de Waguinho, o evento também contou com a presença de políticos como a deputada Benedita da Silva (PT) e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). No palanque também estava Daniela do Waguinho (União), esposa do prefeito e recém-eleita deputada federal com o maior número de votos no estado. O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país.