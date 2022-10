Lula (PT) e Michelle Bolsonaro seguem agenda pelo Rio na quinta-feira (20) - Reprodução

Publicado 18/10/2022 17:25

Rio - O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a atual primeira-dama Michelle Bolsonaro, vão marcar presença em eventos que irão acontecer pelo Rio de Janeiro na próxima quinta-feira (20). A cidade é um dos principais palcos da disputa de votos nas campanhas do segundo turno da eleição.

Pela manhã, Michelle vai visitar a Expomag, onde participa da abertura da edição deste ano da Expo Cakes Brasil, evento que reúne profissionais de confeitaria de todo o país. No mesmo horário, Lula é esperado para realizar um comício em São Gonçalo, na Região Metropolitana, onde Jair Bolsonaro esteve nesta terça-feira (18).

Já na parte da tarde, a primeira-dama vai para a Baixada Fluminense, onde vai participar de uma caminhada no Calçadão de Nova Iguaçu. Michelle finaliza os compromissos do dia em um culto evangélico na igreja Assembléia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Lula cumpre agenda eleitoral na Zona Oeste, onde marca presença em atos nos bairros de Padre Miguel e Paciência.

Jair Bolsonaro (PL) recebeu mais votos do que Lula (PT) em todo o estado do Rio de Janeiro no primeiro turno. Foram 51,09% dos votos para o atual presidente contra 40,68% para o petista.