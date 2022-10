Haddad e Tarcísio disputam segundo turno para o governo de São Paulo - Reprodução/YouTube

Haddad e Tarcísio disputam segundo turno para o governo de São PauloReprodução/YouTube

Publicado 19/10/2022 22:02

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (19), mostra que Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na liderança no segundo turno das eleições para o governo de São Paulo. A aferição aponta que o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) tem 49% das intenções de voto, enquanto seu adversário, Fernando Haddad (PT) , alcança o voto de 40% dos eleitores paulistas. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 3% dos eleitores disseram não saber em qual candidato irão votar no dia 30 de outubro.

Em relação ao levantamento da semana passada, os candidatos apresentam estabilidade, dentro da margem de erro. No último dia 7, Tarcísio, tinha 50% das intenções de voto. Haddad, marcava 40%. Nos votos válidos, Tarcísio tem 55% e Haddad, 45%, os mesmos valores da última aferição.

O candidato do Republicanos venceu o primeiro turno das eleições paulistas com 42,32% dos votos válidos (recebeu 9.881.995 votos). Já Haddad teve 35,70% dos votos (recebeu um total de 8.337.139).

A pesquisa Datafolha ouviu 1.806 pessoas, entre os dias 17 e 19 de outubro, em 74 municípios. A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-01542/2022.

Datafolha presidencial

O levantamento referente a corrida presidencial divulgado nesta quarta-feira (19) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa com 49% das intenções de voto, ante 45% do atual mandatário. Conforme os dados, os brancos e nulos somam 4%. Já os indecisos, são 1%.

Em relação aos votos válidos, ou seja, em que brancos e nulos não são contabilizados, o petista alcançou 52%, enquanto o candidato do PL teve 48%. A pesquisa atual mostra que os candidatos oscilaram. Lula oscilou negativamente, saindo de 53% para 52%, e Bolsonaro positivamente, indo de 47% para 48%. Ambos continuam dentro da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

O Datafolha presidencial ouviu 2.912 pessoas entre os dias 17 e 19 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07340/2022.

De acordo com o TSE, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.