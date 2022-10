Jair Bolsonaro (PL) - EVARISTO SA / AFP

Publicado 19/10/2022 16:09 | Atualizado 19/10/2022 16:26

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta quarta-feira (19) que as Forças Armadas tenham feito uma auditoria para constatar a confiabilidade das urnas eletrônicas e acusou a imprensa de colocar a declaração ‘na sua boca’. Em entrevista no Palácio do Alvorada, Bolsonaro disse que as informações sobre ter recebido a auditoria eram falsas e ressaltou que a autoria nos equipamentos não é de competência do Ministério da Defesa.



"As Forças Armadas não fazem auditoria. Lançaram equivocadamente. A comissão de transparência eleitoral não tem essa atribuição. Então furada, fake news", disse.



"Você agora está botando [palavras] na minha boca agora? Não bota na minha conta, não", concluiu, ao ser questionado sobre declarações antes do primeiro turno das eleições.



Em entrevista coletiva após a confirmação de que foi ao segundo turno, Bolsonaro afirmou que não daria um parecer sobre o desempenho do sistema enquanto as Forças Armadas não entregassem o relatório. O próprio presidente da República cobrou a participação do Ministério da Defesa na fiscalização do pleito.



"Olha, eles participaram da sala cofre. Devem estar lá até agora. Até o encerramento, vão estar lá. Vai ser feito um relatório pelo Ministério da Defesa", disse na época.