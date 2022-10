Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro na margem de erros - Reprodução/Facebook

Publicado 20/10/2022 16:41

Rio - Dados do levantamento do Paraná Pesquisas para a corrida presidencial, divulgados nesta quinta-feira, 20, apontaram o empate técnico, na margem de erro, entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Lula soma 51,3% das intenções para votos válidos contra 48,7% de Bolsonaro. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados.

Em votos totais, Lula ficou com 47,6%, e Bolsonaro com 44,1%. Os 2.020 eleitores entrevistados presencialmente, entre os dias 15 e 19 de outubro, disseram que não votariam em nenhum dos candidatos, branco ou nulo somaram 4,8%. Não sabem ou não responderam foram 3,6%.

Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 42,8% contra 40,2% de Bolsonaro. Na sondagem da semana passada, contratada pelo Progressistas, o instituto apontou o candidato do PT com 51,9% das intenções para votos válidos contra 48,1% do adversário do PL.

O levantamento da Paraná Pesquisas teve o custo de R$ 50 mil tem um nível de confiança de 95% e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-02276/2022.

Votos válidos

Lula (PT): 51,3%

Jair Bolsonaro (PL): 48,7%

Votos totais

Lula (PT): 46,9%

Jair Bolsonaro (PL): 44,5%

Nenhum/branco/nulo: 5%

Não sabe/não respondeu: 3,6%

Pesquisa espontânea

Lula (PT): 42,8%

Jair Bolsonaro (PL): 40,2%

Nenhum/branco/nulo: 5,4%

Não sabe/não respondeu: 11,5%