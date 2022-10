Marina Silva (Rede-SP), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB-MS) na caminhada em Minas Gerais nesta sexta-feira (21) - Reprodução

Marina Silva (Rede-SP), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB-MS) na caminhada em Minas Gerais nesta sexta-feira (21)Reprodução

Publicado 22/10/2022 17:39 | Atualizado 22/10/2022 17:39

A deputada federal eleita, Marina Silva (Rede-SP), afirmou neste sábado (22) ter registrado um boletim de ocorrência após ter sido hostilizada em Belo Horizonte (MG). A declaração foi dada em coletiva de imprensa ao lado de Lula (PT) após um ato petista na capital mineira.

Segundo a parlamentar, ela e assessores do PT jantavam em um hotel quando um grupo de 20 bolsonaristas começaram a proferir gritos de “mito” e “Bolsonaro”. Em duas oportunidades, a ex-ministra ouviu a chamarem de “vagabunda”.

"Algo que a gente não consegue compreender é a postura, a atitude de intimidar. E por que quando se trata de uma mulher é sempre nessa questão de natureza moral, sexual. Parece que o bolsonarismo não sabe lidar com as mulheres, não sabe lidar no ponto de vista político e ético. Não tem preparo para enfrentar aquelas que são a maioria da população brasileira", disse Marina.

Na sexta-feira (21) e neste sábado, Marina Silva participou de atos no interior e na capital de Minas Gerais com o ex-presidente Lula e da senadora Simone Tebet (MDB). Ambas tem participado ativamente da campanha petista nos últimos dias.

A Polícia Civil de Minas Gerais confirma o registro da ocorrência e informou que abrirá um inquérito para investigar o caso. Em nota, a corporação ressaltou que Marina Silva foi "de insultos motivados por questões políticas".

Ex-ministra de Lula, Marina Silva foi eleita deputada federal por São Paulo, com 237.526 votos.