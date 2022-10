Neymar participou de live e repetiu apoio a Bolsonaro no segundo turno - Reprodução: Redes sociais

Publicado 22/10/2022 20:08

Na guerra por audiência em podcasts e lives nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem se dado melhor que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de ultrapassar o número do petista em visualizações em podcasts, Bolsonaro também superou em transmissão nas redes sociais com apoiadores.

Neste sábado, 22, a transmissão do candidato do PL obteve mais de 1 milhão de visualizações simultâneas, contra 87 mil de Lula, feita no dia anterior. A transmissão do petista contou com a participação do deputado federal André Janones (Avante-MG), enquanto a de Bolsonaro teve participação de ministros, como Paulo Guedes (Economia), Fábio Faria (Comunicações) e Anderson Torres (Justiça).

A transmissão também contou com a participação de empresários, como Roberto Justus, e do jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar. O atleta disse que a declaração de apoio ao presidente é uma retribuição pela ajuda no "pior momento da vida"

"Eu queria agradecer ao presidente. No momento mais difícil da minha vida, o presidente foi o primeiro a se posicionar publicamente dizendo que estaria do meu lado. Então, quando vi o que estava acontecendo, senti no meu coração que também deveria retribuir esse mesmo carinho que ele teve comigo, sem ao menos me conhecer, disse.

"A gente nem tinha se falado, (nem) tinha se conhecido pessoalmente. E ele botou ali o peito dele na frente, a cara na frente, sendo julgado e tudo, e acreditou em mim. Então eu estou fazendo o mesmo. Eu acredito no presidente, acredito que ele é o cara certo para conduzir o nosso Brasil”, concluiu, ao se referir as suspeitas de estupro contra uma modelo em 2019. A Polícia Civil já arquivou o caso.

A transmissão ainda contou com a participação de Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que declarou apoio ao presidente mesmo após divergências nos últimos anos.

Live de Lula

O ex-presidente Lula participou de uma live nas redes sociais de Janones na sexta-feira, 21, mas o encontro foi marcado por instabilidade na internet e críticas a Paulo Guedes.

Após a transmissão, Janones desdenhou da live de Bolsonaro e disse que se a audiência fosse ultrapassada pediria demissão, mas não informou se foi do cargo de deputado ou se deixaria a campanha do petista. A reportagem tentou contato com o parlamentar para saber os desdobramentos da fala, mas não obteve retorno até o momento.