Segundo a Pesquisa Ipespe, Lula teria 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47% - Reprodução/AFP/PR

Segundo a Pesquisa Ipespe, Lula teria 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%Reprodução/AFP/PR

Publicado 25/10/2022 12:18

A terceira rodada da pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta terça-feira, 25, a cinco dias do segundo turno da eleição presidencial, indica um cenário cristalizado, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto, registrando 53% dos votos válidos, quando são descartados os brancos e nulos — o mesmo porcentual da pesquisa divulgada na semana passada, dia 18. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, tem 47% dos votos válidos, também o mesmo porcentual do registrado na semana passada.



Indagados, 78% dos eleitores disseram que têm muito ou algum interesse pela corrida presidencial e 20 % pouco ou nenhum interesse, também o mesmo porcentual apurado na mostra divulgada no dia 18.



Na pesquisa espontânea, Lula pontua 47% (na anterior tinha 46%) contra 43% de Bolsonaro (na anterior ele tinha 42%), brancos e nulos somam 5% (eram 7% na semana passada) e "não respondeu" 5% (mesmo porcentual da pesquisa do dia 18 de outubro). Na estimulada, o petista tem 50% (na anterior tinha 49%) e o atual mandatário 44% (na anterior tinha 43%), brancos e nulos somam 4% (eram 6%) e "não respondeu" 2 % (mesmo porcentual da semana passada). As oscilações estão dentro da margem de erro que é de 3 pp para mais ou para menos.



A pesquisa Ipespe ouviu 1.100 eleitores de todo o País, de 22 a 24 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O registro no TSE é o BR - 08044/2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).

* Com informações de Estadão Conteúdo