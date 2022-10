Felipe Neto - Reprodução

Publicado 25/10/2022 20:23 | Atualizado 25/10/2022 20:28

Rio - Felipe Neto usou o Twitter, nesta terça-feira, para criticar as celebridades que preferem não se posicionar politicamente nas redes sociais. Com apoio declarado a Luís Inácio Lula da Silva (PT), o influenciador publicou um vídeo em que reclama de famosos que não revelaram seu voto, se isentando das discussões durante o período eleitoral deste ano.

"Eu falei muito sobre isso em 2018, muitos influenciadores ficaram put*s comigo. Eles falavam que ‘não’, ‘que isso é um absurdo’, querer cobrar que as pessoas tenham posicionamento político", começou o youtuber. "Não estou cobrando posicionamento político de ninguém! Posicionamento político é quando a gente tinha PT e PSDB. Ninguém é obrigado a se posicionar quando a gente está dentro de um contexto humano", declarou.

Em seguida, o empresário ainda fez questão de detonar o presidente Jair Bolsonaro (PL): "Mas quando você tem um representante do fascismo, um representante da morte, responsável direto por 400 mil mortos nessa pandemia, responsável direto por 33 milhões de pessoas passando fome nesse momento no Brasil, o não posicionamento é posicionamento", disparou.

"É dizer que não se importa, é dizer que a sua vontade de ter seguidor, é maior do que a sua vontade de enfrentar essa extrema direita radical e assassina do Brasil. Não é política, é posicionamento da sua humanidade, e tem muito covarde com milhões de seguidores na internet", completou Felipe.

