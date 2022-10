Bolsonaro declara apoio a ACM Neto - Reprodução

Publicado 25/10/2022 18:45

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um ato na Bahia nesta terça-feira, 25, e pediu votos para ACM Neto (União Brasil), candidato ao governo do estado. O posicionamento do chefe do executivo federal é diferente do ex-prefeito de Salvador, que declarou neutralidade no 2° turno da disputa presidencial.



“Aqui na Bahia nós temos posição. O nosso lado é o lado oposto do PT. Onde está o PT nós estamos do outro lado. Por isso, eu peço aos meus amigos da Bahia que por ocasião das eleições agora dia 30 votem para governador 44, ACM Neto e também para presidente 22, Jair Bolsonaro”, falou o governante.

Na corrida estadual, ACM Neto tem buscado vencer Jerônimo Rodrigues (PT). No primeiro turno, o petista conquistou 49,45% dos votos válidos contra 40,80% do ex-prefeito de Salvador. A Bahia é administrada pelo PT há 16 anos, passando pelas mãos de Jacques Wagner e Rui Costa.

No primeiro turno, Bolsonaro apoiou a candidatura de João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania. Ele ficou em terceiro lugar, tendo apenas 9,08% dos votos válidos.



Apesar de Bolsonaro tentar polarizar a corrida eleitoral na Bahia com temas nacionais, ACM Neto tem buscado levar o debate para a esfera estadual. Ele também criticou Jerônimo, acusando seu adversário de se “esconder” atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Ele garantiu que conversará com o presidente eleito, independente do partido. Durante prefeito de Salvador, entre 2012 e 2020, ACM precisou dialogar com três presidentes: Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro.



Bolsonaro na Bahia



Lula visitou a Bahia nesta última semana da campanha das eleições 2022 para tentar diminuir sua desvantagem em relação a Lula. No primeiro turno, ele perdeu no estado.



“[Um] apelo que faço a vocês: vamos virar votos até o dia 30. Muita gente votou no PT sem saber direito o que é o nosso governo. Mostre a eles que nosso governo é da paz, do trabalho, da prosperidade, e é o da liberdade. Vamos conseguir cada 1 mais um voto, dentro da família ou entre amigos que nós seremos vitoriosos no próximo dia 30”, comentou.