Urna eletrônicaPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 18:43

Rio - A Justiça Eleitoral terá de providenciar o reforço da segurança em locais de votação dominados por organização criminosas, inclusive com a presença do Exército. O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral (Olaria), nesta terça-feira (25), em requerimento enviado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

De acordo com a promotoria, a medida visa garantir a votação e a apuração em locais dominados pelo tráfico e pela milícia. No ofício, o órgão relata em ofício enviado ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que recebeu denúncias de que cidadãos estariam sendo impedidos de exercer seu direito ao voto nessas áreas da cidade.

O documento também traz uma análise das informações colhidas pelo disque-denúncia, que registrou 177 denúncias sobre a influência de traficantes de drogas e de milicianos nas eleições. "Tendo em vista as determinações do TSE de se evitar o assédio eleitoral, urge que sejam tomadas providências cautelares com vistas a prevenir ou até impedir que haja qualquer atentado à liberdade de voto", ressalta o requerimento à Justiça.



Caso o TRE não consiga garantir a segurança dos locais de votação, a Promotoria solicitou que as urnas localizadas em áreas de risco sejam deslocadas para outros locais próximos.