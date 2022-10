Em ameaça estava escrito que uma pessoa esperava Lula na sede do instituto para matá-lo com oito tiros de revólver 357 - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Em ameaça estava escrito que uma pessoa esperava Lula na sede do instituto para matá-lo com oito tiros de revólver 357Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 25/10/2022 17:47

A Polícia Federal abriu um novo inquérito para investigar uma ameaça de morte feita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir de um e-mail enviado ao Instituto Lula. O caso é apurado pela superintendência da PF em São Paulo .



A investigação foi aberta a pedido da equipe de polícias federais que faz a segurança do petista na campanha , chefiada pelo delegado Andrei Rodrigues.

A mensagem foi recebida pelo instituto em 3 de outubro, uma dia depois do primeiro turno das eleições 2022 . Nela, está escrito que uma pessoa esperava Lula na sede do instituto para matá-lo com oito tiros de revólver 357.

Outros dois inquéritos anteriores já haviam sido abertos pela PF para investigar ameaças feitas ao ex-presidente no primeiro turno . Um deles é em Santa Catarina, onde o empresário bolsonarista Luiz Henrique Crestani publicou um vídeo nas redes sociais praticando tiro ao alvo com uma imagem de Lula .



O outro, tramita na Polícia Civil de São Paulo e investiga um vídeo do empresário José Sabatini em que ele aparece lambendo o cano de uma arma longa dentro de um carro e dizendo o nome do presidente e candidato à reeleição pelo PL , Jair Bolsonaro . Sabatini já foi anteriormente investigado em 2021 após divulgar imagens na internet ameaçando Lula e atirando várias vezes contra alvos.

O andamento dos inquéritos abertos é acompanhado pelos policiais que trabalham na proteção de Lula durante a campanha para o segundo turno das eleições .

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor do segundo turno das eleições , marcado para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.



No segundo turno, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas:



Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)