Roberto Jefferson manteve o tom agressivo contra a ministra Carmén Lúcia e o presidente do TSE - Valter Campanato/Agência Brasil

Roberto Jefferson manteve o tom agressivo contra a ministra Carmén Lúcia e o presidente do TSEValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 25/10/2022 18:53

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) voltou desferir ataques contra a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira, 24, durante sua audiência de custódia. A prisão dele foi mantida.



A prisão foi motivada inicialmente por ofensas à ministra. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Roberto Jefferson chamou Cármen Lúcia de "prostituta" e "arrombada".



Questionado sobre a declaração, ele disse na audiência: "Quero pedir desculpas às prostitutas pela má comparação, porque o papel dela foi muito pior, porque ela fez muito pior, com objetivos ideológicos, políticos. As outras fazem por necessidade".



Roberto Jefferson tentou resistir à prisão quando a Polícia Federal (PF) chegou em sua casa, em Comendador Levy Gasparian, na Região Serrana, para cumprir o mandado de prisão no domingo, 23. Ele disparou contra os policiais e jogou três granadas. Dois agentes ficaram feridos.



No depoimento, o ex-deputado disse que deixou um pedido de desculpas por escrito à Polícia Federal. "Encontrei a moça que se machucou no cotovelo e na testa e ela estava zangada", relatou na audiência.



O ex-deputado também disse que o ministro Alexandre de Moraes, que determinou sua prisão, tem um "problema pessoal" com ele. "Ele [Moraes] diz que eu faço parte de uma milícia digital, mas eu acho que ele faz parte de uma milícia judicial no STF, por isso nós temos problemas", afirmou.

* Com informações de Estadão Conteúdo