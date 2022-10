Lula participou de live Brasil do Futuro nesta terça-feira (25) - Reprodução

Publicado 25/10/2022 22:44

Rio - O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou, nesta terça-feira (25), da live Brasil do Futuro, disponibilizada ao vivo em suas redes sociais. No evento, o petista respondeu perguntas da plateia sobre temas como liberdade religiosa, Saúde, Educação e Cultura.

Lula afirmou que, se eleito, vai voltar com mais força com o ProUni, com as cotas, com o Fies e vai criar mais universidades. "O Brasil nunca será competitivo se não investir na educação", disse o petista, que ressaltou que também vai fazer melhorias no ensino fundamental e nas escolas em tempo integral.

O candidato também opinou sobre a prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson e falou que, segundo ele, a Polícia Federal não agiu corretamente. Além disso, afirmou que o que está acontecendo atualmente no país não é falta de segurança pública e sim, de respeito às Instituições. "Nessa eleição, o que esta em jogo é se a gente quer reestabelecer a civilidade nesse pais ou continuar nessa barbárie", disse.

Ao ser questionado se fecharia as Igrejas, Lula relembrou que, em seu governo, assinou a Lei de Liberdade Religiosa e fez o decreto da Marcha para Jesus. "Eu jamais fecharia uma Igreja", ressaltou.

O petista explicou que a Cultura gera muito emprego e disse que "não há possibilidade de ter um pais democrático se não tiver investimento na educação e na cultura".

No evento, Lula também abordou temas como Saúde Global, falou sobre a importância do SUS, ressaltou a necessidade de dar oportunidades para os jovens, comentou sobre o combate ao endividamento e reforçou que é defensor da liberdade dos meios de comunicação.