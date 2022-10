Durante entrevista, Lula voltou a defender a isenção de impostos em salários de até R$ 5 mil - MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Publicado 25/10/2022 15:27

Rio - O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concedeu, nesta terça-feira (25), uma entrevista para a rádio Nova Brasil FM, onde voltou a defender a isenção de impostos em salários de até R$ 5 mil. Às 18h30, o petista participará da live Brasil do Futuro, ao lado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), da senadora Simone Tebet (MDB) e da ex-ministra Marina Silva (Rede). O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais de Lula.

Durante entrevista para a rádio Nova Brasil FM, o candidato afirmou que já estuda discutir uma Reforma Tributária com o Congresso Nacional para ajustar as contas do governo. "Nós inclusive estamos propondo como política tributária isenção de impostos de pessoas que ganha até R$ 5 mil. E vamos discutir com o Congresso", disse.

Lula ressaltou ainda que a prioridade do Plano de Governo do PT é aumentar os investimentos em Educação. "Será prioridade no nosso governo. Quando eu assumi em 2003 também se dizia que não tinha dinheiro [...] Educação é a única coisa que pode garantir que esse país seja competitivo com os países mais avançados. Vai garantir que a gente exporte não apenas commodities, mas inteligência, vai exportar conhecimento e por isso pra mim a educação é fundamental. Nós vamos encontrar dinheiro", disse.