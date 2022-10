Bolsonaro ressaltou que a autoria nas urnas não é de competência do Ministério da Defesa - EVARISTO SA / AFP

Publicado 25/10/2022 15:29 | Atualizado 25/10/2022 15:29

Rio - Cumprindo sua agenda eleitoral, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou, nesta terça-feira (25), um comício na Praça Cajaíba, em Guanambi (BA). Em seguida, o mandatário tem encontro com lideranças políticas e empresariais de Barreiras (BA). Às 18h30, Bolsonaro realizará outro comício também no município baiano.

Durante entrevista para o portal Metrópoles nesta segunda-feira (24), Jair Bolsonaro afirmou que, se eleito, vai negociar a extinção do chamado Orçamento Secreto. "Esse tal orçamento, que alguns chamam de secreto, tirou poder de mim. No passado, eu liberava emendas. Agora passou a ser impossível. E o dono da caneta, dono de R$ 16 bilhões, é o relator. O verdadeiro dono desse orçamento não sou eu, é o parlamento brasileiro. Com um novo parlamento, muito mais para o centro-direita, eu pretendo negociar, no ano que vem, se eu for reeleito, a extinção desse dito orçamento secreto. É um desgaste para todo mundo e quem está pagando a conta sou eu”, disse.

O atual presidente contou ainda que seus eleitores são bastante fiéis e devem dar uma forte resposta no domingo (30), quando será o segundo turno das eleições. Ele considerou que poderá conquistar a votação perdida no primeiro turno, quando ficou cerca de 6 milhões de votos atrás de Lula (PT), com a possível desmobilização de eleitores que votaram na esquerda mas não vão voltar às urnas e também com o reforço junto ao eleitorado religioso.