Lula regravou o clipe ao lado de sua esposa Janja e diversos artistas - Reprodução/Instagram PT

Lula regravou o clipe ao lado de sua esposa Janja e diversos artistasReprodução/Instagram PT

Publicado 26/10/2022 08:57 | Atualizado 26/10/2022 10:00

O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou, nesta terça-feira, 25, o novo clipe do clássico jingle do ex-presidente Lula, "Sem medo de ser feliz", mais conhecido como "Lula Lá". A música é usada desde a campanha de 1989.

No vídeo, que foi gravado no palco do histórico Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio, estão atores como Marieta Severo, Maitê Proença, Lucélia Santos, Osmar Prado, Rocco Pitanga, Camila Pitanga, Antônio Pitanga, Gregório Duvivier, Humberto Carrão, Cristina Pereira, Cissa Guimarães, Guta Stresser, Paula Burlamaqui, Clarice Falcão e Patrícia Pillar, entre outros.

Entre os músicos, estão os cantores Chico Buarque, os Gilsons (músicos filhos e netos de Gilberto Gil), Joanna, Zélia Duncan, Tony Bellotto, Fernanda Abreu, Teresa Cristina e Jards Macalé. O influenciador e ativista Renê Silva, a baluarte da Portela, Tia Surica, a escritora Conceição Evaristo e a ex-ministra da cultura Ana de Hollanda, irmã de Chico Buarque, também participaram. A mulher de Lula, Janja, aparece o tempo todo do lado do candidato.



Marieta Severo, Cristina Pereira e Chico Buarque também estiveram presentes no clipe de 1989. A gravação daquele ano contou ainda com a participação de Betty Faria, Gilberto Gil, Malu Mader e Aracy Balabanian. Todos seguem apoiando Lula neste ano.

fotogaleria

O segundo turno das eleições acontece no próximo domingo, 30.