Eleições

Moraes afirma que direito de resposta causou 'abrandamento' nas propagandas

Ministro diz que a medida é mais efetiva no combate às notícias falsas do que determinar a remoção do conteúdo ou a aplicação de uma multa contra o infrator

Publicado 26/10/2022 16:46 | Atualizado há 1 hora