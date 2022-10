Embaixo de chuva, Eduardo Paes, Rodrigo Neves, Simone Tebet, Marcelo Freixo e Marina Silva se reuniram em ato a favor de Lula na Candelária - Reprodução

Embaixo de chuva, Eduardo Paes, Rodrigo Neves, Simone Tebet, Marcelo Freixo e Marina Silva se reuniram em ato a favor de Lula na CandeláriaReprodução

Publicado 28/10/2022 19:59

Rio - Mesmo com a forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28), o prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD), a senadora Simone Tebet (MDB), o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) realizaram a 'Caminhada da Vitória', ato em apoio ao candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Candelária, no Centro da Cidade. Marina Silva (Rede), Jandira Feghali (PCdoB), Benedita da Silva (PT), Alessandro Molon (PSB) e outras lideranças também participaram do ato.

fotogaleria

Durante discurso, Rodrigo Neves afirmou que "no domingo o povo brasileiro vai vencer com Lula presidente". Neves pediu para os apoiadores do candidato à presidência repercutirem o debate entre o petista e Bolsonaro que será transmitido ao vivo na Globo nesta sexta-feira (28).

O ex-prefeito de Niterói ainda questionou o que o atual presidente teria feito para o estado do Rio de Janeiro. "O carioca, o fluminense, não tem nenhum motivo para votar em Bolsonaro", afirmou.