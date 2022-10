Estrelas de ’Vingadores’ postam sobre eleição no Brasil e fazem campanha contra abstenção - Reprodução

Estrelas de ’Vingadores’ postam sobre eleição no Brasil e fazem campanha contra abstençãoReprodução

Publicado 28/10/2022 17:35

Rio - As eleições presidenciais de 2022 estão, cada vez mais, tomando proporções inimagináveis. Os atores de "Vingadores", saga de super-heróis da Marvel, se uniram com famosos brasileiros no Twitter e criaram a campanha #NemTodoHeróiUsaCapa, com o intuitto de incentivar a votação no segundo turno e defender temas como a ciência, a preservação do meio ambiente e o combate à fome.



fotogaleria

Além de Mark Ruffalo (Hulk), que já havia participado ativamente da campanha promovida por artistas brasileiros para incentivarem os jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor, outros astros como Chris Hemsworth (Thor), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) e Benedict Wong (Wong) interagiram em português com Juliette, Fábio Porchat, Ana Hikari, Thelminha, Paulo Vieira e Luciano Huck em campanha contra abstenção.

Embora não citem nomes de candidatos, eles abordam pautas como crimes eleitorais e a defesa da democracia, muito difundidas pelos eleitores de Lula, candidato à presidência pelo PT. Além disso, Ruffalo já se declarou publicamente contra o governo de Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição pelo PL.

A movimentação nas redes sociais deu vida a um vídeo editado pelos fãs da saga que faz alusão a batalha final do filme "Vingadores: Ultimato" com o segundo turno das eleições presidenciais. Na cena, todos os super-heróis unem forças para derrotar um inimigo em comum. Na edição, os personagens são renomeados para personalidades públicas brasileiras, e o vilão a ser derrotado, Thanos, seria o Bolsonaro.

Isso mesmo @thelminha! Como prova Bruce Banner: a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis. #NemTodoHeróiUsaCapa https://t.co/G2GSfvVYE9 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) October 28, 2022

Exatamente, @LucianoHuck. Com a acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso. Vote por isso. #NemTodoHeróiUsaCapa



PS: Ainda está reformando latas velhas? Vamos conversar. https://t.co/jf01SBYQEO — Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) October 28, 2022

Estamos com você nesta missão. @Juliette! Vingadores brasileiros, neste domingo todos vocês são dignos de exercer seu voto, algo mais poderoso do que qualquer martelo. #NemTodoHeróiUsaCapa (Mas alguns sim.) https://t.co/Y0YYr5znc1 — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 28, 2022