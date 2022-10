Ex-vereador Zezinho do PT é assassinado em Jandira (SP) - Reprodução Facebook

Publicado 28/10/2022 20:46

O ex-vereador Zezinho do PT, de 51 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira (28) em Jandira, na Grande São Paulo. De acordo com testemunhas que estavam no local na hora do crime, um veículo com uma pessoa armada dentro se aproximou de Zezinho e disparou. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) da cidade informou que o crime aconteceu por volta de 17h25, mas ainda não sabe a motivação do assassino.



Peritos do Instituto de Criminalística (IC) de Barueri estão trabalhando em parceria com investigadores do Setor de Homicídios da Seccional de Carapicuíba. O grupo segue buscando testemunhas e imagens do crime.



A polícia declarou que não descarta nenhuma hipótese, mas a suspeita inicial é de vingança política. Autor de diversas denúncias de corrupção na cidade, Zezinho era considerado um dos vereadores mais atuantes de Jandira.



O ex-vereador era cabo eleitoral de Fernando Haddad e Lula (PT) na cidade. O deputado estadual Emídio de Souza, coordenador da campanha eleitoral de Haddad, está a caminho do local do assassinato.



"Ele fazia muitas denúncias e a gente já entrou em contato com o doutor Nico [Osvaldo Nico Gonçalves, delegado-geral da Polícia Civil de SP], para pedir uma investigação", disse Emídio de Souza em entrevista concedida à TV Globo.



Lideranças da esquerda, como os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Alencar Santana (PT) se manifestaram em suas redes sociais.



MAIS UM CRIME POLÍTICO! O companheiro Zezinho do PT, liderança de esquerda em Jandira, foi assassinado hoje em frente à sua casa. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. E que o Estado investigue com rapidez e encontre os criminosos. Chega de violência política! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 28, 2022

A milícia bolsonarista segue disseminando o terror agora em São Paulo também. Há pouco assassinaram a tiros o ex-vereador petista Zezinho, de Jandira (SP), candidato a prefeito em 2020 e a deputado federal nestas eleições. Meus sentimentos aos familiares e companheiros próximos + pic.twitter.com/TRkHNZGhLC — Dep. Alencar Santana (@AlencarBraga13) October 28, 2022

"Meus sentimentos aos familiares e companheiros próximos. Zezinho era um militante incansável em defesa da democracia e da justiça social e era querido por todos que o conheciam. Que os criminosos sejam punidos com celeridade pela Justiça!", publicou Alencar Santana.