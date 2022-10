Jair Bolsonaro (PL) vota na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, neste domingo - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 08:09 | Atualizado 30/10/2022 09:48

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou às 7h49, deste domingo (30), na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio, para votar.

fotogaleria

Acompanhado de batedores, um helicóptero, PMs, integrantes da Polícia do Exército e da Polícia Civil, o candidato à reeleição votou com uma camisa amarelo com a inscrição "Brasil".Às 8h05, Bolsonaro deixou a escola acompanhado de dezenas de seguranças. O presidente nãodeu entrevista à imprensa, e disse apenas que está confiante no resultado. "Expectativa de vitória pelo bem do Brasil. Só tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou, melhor Brasil será vitorioso hoje à tarde", declarou.