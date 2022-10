Auditoria das urnas iniciou às 8h, junto com o segundo turno das eleições - Pedro Medeiros/Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 09:23

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) promove, sob os olhares de auditores e representantes de partidos políticos, auditoria em 27 urnas eleitorais no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), no Centro, neste domingo (30). No TJ, as máquinas estão sendo submetidas a um teste de integridade, enquanto, na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, na Zona Sul, outras seis urnas passam pelo mesmo teste, mas com o projeto piloto da biometria.



No sábado (29), a Justiça Eleitoral fluminense sorteou 33 urnas para participar do processo. Como essas máquinas seriam usadas normalmente para votação, foram repostas pelo TRE. O objetivo do teste de integridade é para comprovar a validade dos votos que foram anotados por voluntários (de partidos e estudantes) antes das eleições e atestar a funcionalidade e segurança das urnas.



Durante o primeiro turno, milhares de eleitores se queixaram das imensas filas formadas para votar. Há relatos, inclusive, de espera de até 2h30 para conseguir ter acesso a urna. Desta vez, de acordo com o desembargador Elton Leme, presidente do TRE-RJ, os mesários estão mais preparados para evitar novas filas



"Nós tivemos realmente longas filas. Nós trabalhamos muito na análise do que aconteceu para solucionar o problema. Fizemos várias reuniões, redobramos o treinamento, o próprio primeiro turno já foi um treinamento, especialmente para os mesários. Nós trabalhamos com muitos mesários ainda inexperientes e essa experiência foi adquirida no primeiro turno, a questão da gestão da fila foi muito trabalhada e portanto a nossa expectativa, com a simplificação do voto, é apenas um voto, ou seja, um tempo menor de cabine, as filas serão, obviamente, desdobradas em filas de preferenciais e não preferenciais, é que, às 17h, os trabalhos sejam efetivamente encerrados sem que haja eleitor ou eleitora aguardando o para o seu voto", explicou.



O desembargador também pontuou sobre a questão da ordem nas filas e sobre a possibilidade de haver confusões nas ruas por conta de divergências políticas. Para ele, não há grande possibilidade de ocorrer confusões pois a população é "ordeira".



Além disso, Elton abordou o fato da delegação do Flamengo chegar no Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, após ser campeão da Taça Libertadores 2022, neste sábado. Segundo ele, diferente de 2019, quando houve uma grande festa nas ruas do Rio, o clube se comprometeu a não realizar evento de apresentação da taça para a torcida por conta do processo eleitoral.



"Existe toda uma estrutura de segurança estatizada, exatamente em relação a possibilidade de alguma concentração maior de torcedores, mas os jogadores não sairão pela porta de desembarque, eles sairão do aeroporto de helicóptero, isso já está organizado, então eles não terão contato com a torcida. Como o presidente Flamengo anunciou, o troféu não será apresentado, não haverá nenhum ato ou gesto para incentivar a comemoração no dia de hoje. O que nós temos hoje é estar concentrados na eleição, e comemorar, ao final do dia, mais uma conquista da democracia".



*Colaborou Brenda São Paio