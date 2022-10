Tatá Werneck posta vídeo de dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, sobre a pandemia: ’É assassinato’ - Reprodução

Publicado 30/10/2022 08:38 | Atualizado 30/10/2022 08:49

Rio - A atriz Tatá Werneck postou no Twitter, na noite deste sábado, um vídeo com uma montagem de declarações da mãe do humorista Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia, intercaladas com falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a pandemia. Paulo Gustavo morreu vítima da covid-19 no dia 4 de maio de 2021.

"A pandemia é assassinato", diz dona Déa Lúcia nas imagens. "Chega de frescura e mimimi. Vão ficar chorando até quando?", pergunta o presidente, que também é candidato à reeleição. "Cada morte de um filho, eu chorava por essa mãe sem saber que meu filho ia passar por isso", diz Déa Lúcia. "Vai comprar vacina, só se for na casa da tua mãe", afirma Bolsonaro.

"E choro, e vou continuar chorando", completa Déa Lúcia. O vídeo também mostra o presidente fazendo piada das pessoas que foram infectadas com covid. "Estou com covid", brinca o presidente, dando risadinhas.

"Hoje seria aniversário do Paulo Gustavo. Dia simbólico para mudar esse país", escreveu a atriz.

Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concorrem à presidência no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo.