Deputada Carla Zambelli não deu motivos para o uso do equipamento durante o voto - Reprodução

Deputada Carla Zambelli não deu motivos para o uso do equipamento durante o votoReprodução

Publicado 30/10/2022 17:35 | Atualizado 30/10/2022 17:36

Rio - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) votou com um colete a prova de balas na tarde deste domingo (30) em um colégio eleitoral da Zona Norte de São Paulo (SP). A parlamentar não deu motivos para o uso do equipamento durante o voto.



Na saída, ela foi questionada por jornalistas se estava armada quando foi à urna eletrônica. Ela, no entanto, se recusou a responder à pergunta.



No sábado (29), Carla Zambelli protagonizou uma confusão nas ruas dos Jardins, Zona Sul de São Paulo. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, a parlamentar aponta uma arma para um homem que tenta se esconder em um restaurante.



Em depoimento, Zambelli informou que foi agredida verbalmente pelo jornalista Luan Araújo e empurrada por ele no momento da discussão. Araújo confirma a discussão política, mas nega ter agredido a parlamentar. Vídeos gravados por testemunhas confirmam as falas do jornalista e mostram o disparo de um tiro.



Um segurança da deputada federal foi preso e solto na madrugada deste domingo após pagar fiança. A arma dele foi apreendida.



A Justiça Eleitoral determinou que caçadores, colecionadores e atiradores esportivos não portassem armas nas 24 horas que antecedem e após o pleito. Em depoimento, a parlamentar afirmou que a decisão era abusiva e disse que a medida não se enquadra no caso dela, que teria porte de arma para defesa pessoal.