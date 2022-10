Durante o 2º turno das eleições, PMERJ faz a segurança em vários pontos do estado - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 30/10/2022 17:10 | Atualizado 30/10/2022 17:28

Neste domingo (30), a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que a presidente de uma seção eleitoral, no bairro Caramujo, em Niterói, foi presa após ser flagrada com “adesivos para distribuição de um candidato à presidência em uma bolsa”. A ação aconteceu no momento em que ela impedia um policial do 12ºBPM, responsável pela segurança, de permanecer no local. De acordo com postagem da PMERJ no Twitter, o material seria utilizado para distribuição.

PMERJ divulga no Twitter prisão de presidente de seção eleitoral em Niterói Reprodução / Rede Social



Em nota oficial, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou o episódio e informou que a “equipe policial decidiu conduzir a ocorrência à 78ª DP e depois à Delegacia de Polícia Federal de Niterói para registro dos fatos”.



De acordo com o site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, não é permitida a manifestação silenciosa de mesários no dia das eleições, por meio do uso de bandeira, broche, dístico ou adesivo do candidato. Em nota oficial, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou o episódio e informou que a "equipe policial decidiu conduzir a ocorrência à 78ª DP e depois à Delegacia de Polícia Federal de Niterói para registro dos fatos".