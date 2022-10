Lula foi eleito presidente neste domingo - NELSON ALMEIDA / AFP

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu, nas eleições deste domingo (30), o maior número de votos válidos alcançado por um presidenciável desde a redemocratização do país. O petista superou a marca dos 50,90% dos votos válidos, com a escolha de 60 milhões de eleitores no país.



De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula teve 60.345.183 votos , enquanto o atual presidente derrotado, Jair Messias Bolsonaro (PL), recebeu 58.205.814. Com isso, a diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 2 milhões de votos.

O número de Lula supera a maior marca anterior do Brasil, que era do próprio petista, em 2008, quando se elegeu ao posto de presidente no segundo turno, com 58.295.042 de votos.

Esse será o terceiro mandado de Lula à frente da Presidência da República. O presidente eleito será diplomado no dia 19 de dezembro, em Brasília, e tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023.



Desde o início das pesquisas, o petista sempre aparecia em primeiro lugar nas pesquisas. Essa foi a primeira vez na história, desde a redemocratização, que um presidente que concorria à reeleição não conseguiu se eleger.