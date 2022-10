Durante discurso, esposa de Lula, Rosângela da Silva, se emocionou - Agência O DIA

Publicado 30/10/2022 22:01 | Atualizado 30/10/2022 23:18

"Essa bandeira não pertence a ninguém, a não ser ao povo brasileiro", afirma Lula, emocionado depois de conquistar a vitória nas eleições de 2022. Após ser eleito com 50,9%, Lula chegou na noite deste domingo (30), às 20:46, no Hotel Intercontinental, em São Paulo, ao som dos aplausos de seus apoiadores. Ele chegou na companhia de Dilma Rousseff, da presidente do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffmann e do deputado federal André Janones.

"Eu, a vida inteira, sempre achei que Deus foi muito generoso comigo, para permitir que eu saísse de onde eu saí, e chegasse aonde eu cheguei. E sobre tudo, nesse momento, em que nós não enfrentamentos um candidato, nós enfrentamos a máquina do estado brasileiro", discursou o presidente eleito.

O presidente eleito agradeceu aos eleitores, até aqueles que votaram em seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), pois, segundo ele, estariam cumprindo seu 'dever obrigatório de cidadania'.

Durante o discurso, a esposa de Lula, Rosângela da Silva, permaneceu muito emocionada com a vitória, juntamente com outros apoiadores do petistas. Também estiveram presentes no local Fernando Haddad

e Marina Silva.

"Estamos em uma situação difícil, mas eu tenho fé em Deus que com a ajuda do povo vamos fazer esse país voltar a viver democraticamente e harmonicamente", afirmou.

Lula também ressaltou em seu discurso o desejo de promover união entre a população, dividida devido a polarização política durante todo o período de eleições. "Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois países, somos um único. Um único povo, uma grande nação. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação do ódio. Há ninguém pertence o interesse de viver em um Brasil divido, que permanece em estado de guerra", ressaltou o petista.

O presidente eleito também ressaltou a necessidade de reconstruir o país na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações institucionais e no cuidado com os necessitados. Lula também reafirmou o compromisso de seu governo como o combate a fome e miséria no país.

Do lado de fora do Hotel Intercontinental, uma multidão de apoiadores do presidente eleito aguardavam sua saída, com muita empolgação pela vitória do petista.

Quando assumir, em janeiro, Lula, será o mais velho ocupante do cargo na história. Essa é sua terceira passagem pelo governo, que liderou em dois mandatos (2003-2010). O candidato acompanhou a apuração em sua casa em Altos de pinheiros.