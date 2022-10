O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 30/10/2022 22:43

Rio - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), parabenizou neste domingo (30) o presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), e relatou expectativa para que ambos governem para todos, com respeito, êxito e de forma democrática.

Pacheco deu as declarações durante entrevista no Senado, cerca de duas horas depois de o TSE confirmar a vitória de Lula sobre Bolsonaro.



"Cumprimento em especial o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice, Geraldo Alckmin. Desejo que a partir de janeiro de 2023, quando aqui estaremos a darmos posse aos eleitos, que possam exercer os seus mandatos com dignidade, êxito, espírito democrático, contribuindo para efetivas soluções dos problemas reais", declarou.



O presidente do Senado ainda elogiou a condução do processo eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral e informou que o resultado das eleições mostra uma sociedade dividida.

“O que fica é um balanço positivo e uma divisão da sociedade brasileira, o papel dos novos mandatários é de buscar unificar o Brasil, encontrar através da união as soluções que são reclamadas pela sociedade, dando basta ao ódio, as divergências e intolerância, temos um país plural e diverso. O exemplo dos mandatários tem que ser dado para que a sociedade brasileira possa se reunir novamente, desejo que Lula possa governar para todos”, disse.

Pacheco comentou ainda que Lula encontrará no senadores dispostos a ouvir suas propostas e analisa-las. “Ele encontrará no Congresso uma casa pronta para que os projetos sejam apreciados e as propostas analisadas sempre com bastante critério com o espírito que sempre tivemos com aquilo que interessa ao brasil. A minha expectativa é que possamos entrar em uma nova era, nova fase, novo ciclo, mais união, mais respeito e responsabilidade dos mandatários”, finalizou.