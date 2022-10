Senador eleito pelo Paraná, Moro afirmou que fará oposição a Lula - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 21:29

Sergio Moro (União Brasil), senador eleito no pleito eleitoral deste ano, afirmou que estará na oposição no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente que venceu as eleições no segundo turno. Em postagem realizada na sua conta oficial do Twitter, o ex-ministro da Justiça não parabenizou em nenhum momento a vitória do petista , que derrotou Jair Bolsonaro (PL) neste domingo, 30.

"A democracia é assim. O resultado de uma eleição não pode superar o dever de responsabilidade que temos com o Brasil. Vamos trabalhar pela união dos que querem o bem do País. Estarei sempre do lado do que é certo! Estarei na oposição em 2023, respeitando a vontade dos paranaenses", escreveu Moro.

O senador eleito votou em Curitiba no segundo turno. Ele estava acompanhado de amigos e, após exercer o sufrágio, o ex-ministro do governo Bolsonaro pediu tolerância e respeito aos eleitores.



"O que é importante, ao ser encerrada a votação de hoje, é buscar a pacificação do País. E o brasileiro que votou no candidato que não foi eleito, lembrar que tem que ter respeito às opiniões divergentes", declarou Moro à imprensa.