Publicado 30/10/2022 21:02 | Atualizado 30/10/2022 21:04

Rio - Líderes e personalidades internacionais repercutiram o resultado das eleições presidenciais após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite deste domingo (30). O petista foi eleito com 50,90% dos votos, com 99,88% das urnas apuradas, ao derrotar no segundo turno Jair Messias Bolsonaro (PL) - que teve 49,10% e foi o primeiro presidente não reeleito.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu um comunicado falando sobre a cooperação dos dois países. "Envio meus parabéns a Lula por sua eleição como próximo presidente do Brasil após uma eleição livre, justa e crível. Estou ansioso para trabalharmos juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos", disse em nota.

No Twitter, o presidente da Argentina Alberto Fernández também parabenizou Lula. "Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", disse.

¡Felicitaciones @LulaOficial! Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo.



Acá tenés un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. pic.twitter.com/ozfyBVpk4f — Alberto Fernández (@alferdez) October 30, 2022

O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa também desejou felicitações em comunicado divulgado nas redes sociais.



"O Presidente da República felicita o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como Presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato, que vai iniciar em janeiro próximo, corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e por isso também entre os dois Estados", disse em nota.



Enquanto o presidente da França, Emmanuel Macron, falou que deverá unir forças com o petista. "Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", disse o líder francês.



Parabéns, caro @Lulaoficial, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 30, 2022

O premiê da Espanha, Pedro Sanchez, comentou sobre a retomada da esperança no Brasil. "Parabéns, Lula, pela sua vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seu sucesso vai ser do povo brasileiro", relatou no Twitter.

Enhorabuena, @LulaOficial, por tu victoria en estas elecciones en las que Brasil ha decidido apostar por el progreso y la esperanza.



Trabajemos juntos por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático.



Tus éxitos serán los del pueblo brasileño.



¡Parabéns, Lula! https://t.co/SWp3mmhGnX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 30, 2022

O presidente do Chile, Gabriel Boric, também se pronunciou nas redes sociais.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, também se pronunciou nas redes sociais.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, postou uma foto ao lado de Lula e comemorou o resultado. "Ganhou Lula, bendito povo do Brasil. Haverá igualdade e humanismo", comentou o líder mexicano.

Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil. Habrá igualdad y humanismo. pic.twitter.com/2nCg5yo5UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 30, 2022

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também se manifestou nas redes sociais. "Comemoramos a vitória do povo brasileiro, que neste 30 de outubro, elegeu Lula como seu novo presidente. Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes! Hoje, no Brasil, a democracia triunfou. Parabéns, Lula! Um grande abraço!", postou no Twitter.

Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este #30oct, eligieron a @LulaOficial como su nuevo Presidente. ¡Qué vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes! Hoy en Brasil triunfó la democracia. ¡Felicitaciones Lula! ¡Un Gran Abrazo! pic.twitter.com/asnkPLhsNh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 30, 2022