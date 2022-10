Ludmilla foi uma das celebridades que comemoraram a vitória de Lula nas eleições presidenciais - Reprodução/Twitter

Publicado 30/10/2022 20:08 | Atualizado 30/10/2022 20:54

Rio - A vitória do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva nas eleições 2022 já é um dos assuntos mais comentados das redes sociais no momento. Com 50,82% dos votos, o candidado do PT teve sua campanha marcada pelo apoio de diversos artistas brasileiros e internacionais, que já celebram o resultado com 98,81% das urnas eletrônicas apuradas.

Paulo Vieira compartilhou um vídeo em que aparece cantando o viral "Tá Na Hora do Jair Já Ir Embora" com outros famosos que apoiaram o ex-presidente. Daniela Mercury, Malu Verçosa e Fafá de Belém são outros nomes que participam da festa, ao lado de Geraldo Alckmin (PSDB) que assumirá o cargo da vice-presidência da República.

QG LULA PRESIDENTE pic.twitter.com/10UEEs0fQy — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 30, 2022

"O bem venceu. Adeus, trevas", disse Felipe Neto, que participou de eventos ao lado do novo presidente. "O Brasil sorrindo de novo. Tamo junto, meu Presidente. O after da posse é por minha conta", declarou Ludmilla. "Acabou, acabou!! Agora sim, acabou esse pesadelo de desgoverno que durou quatro anos! Botou pra torar, Brasiiiil!! Agora é oficial!! Lula presidente", comemorou o ex-BBB Gil do Vigor. "É pelo Paulo Gustavo, é pelas milhares de vidas perdidas, é pelos que passam fome. O pesadelo acabou", afirmou a cantora Ana Vilela.

"Rezo pela união. A pessoa que preferíamos ganhou, mas metade do povo brasileiro está infeliz. Que saibamos pensar neles assim como gostaríamos que pensassem na gente independente de qualquer diferença, independente se eles fariam o mesmo ou não. Isso é amor incondicional", completou Anitta.

pesadelo que foi essa eleição. Essa guerra social que vivemos. Enquanto ainda tratarmos o outro com agressividade, raiva e desrespeito só estaremos sendo o espelho daquilo que dizemos que estamos lutando contra. — Anitta (@Anitta) October 30, 2022

Nos Stories do Instagram, Rafa Kalimann compartilhou uma reflexão feita pela advogada Gabriela Prioli: "Que os vencedores saibam lidar com a vitória sem se perder na vaidade. Que os perdedores saibam lidar com a derrota sem se perder no ressentimento. E que assim nós consigamos caminhar para a pacificação que nós tanto precisamos".

Confira mais reações:

Não ao ódio, não à intolerância, não à violência. Vence a democracia!

Presidente Lula, parabéns pela vitória. Há um grande desafio pela frente. #LulaPresidente2022 — Juliette (@juliette) October 30, 2022 EU TÔ MUITO FELIZZZZZZZ OBRIGADA DEUUUUS ABRIGADA BRASIL POR ABRIR O OLHO!!!!!!! — LUÍSA SONZA (@luisasonza) October 30, 2022 SAUDADE DO MEU EX Q BOM Q ELE TÁ DE VOLTA — LUÍSA SONZA (@luisasonza) October 30, 2022

OLEEEEEE OLE OLAAAAAAA LULAAAAAA LULAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) October 30, 2022 VITÓRIA DO POVO!

EU TO TRANSBORDANDO ALEGRIA, NÓS TEMOS ESPERANÇA SIM!

TENHO ORGULHO DE SER BRASILEIRO, NÃO PODERIA SER DIFERENTE. boa fucking noite, vamo beber. — @Joaoguiavila) October 30, 2022 Nosso voto conta sim!!!! — +a (@maisa) October 30, 2022

FESTA DOS PRIMOS SILVA!!!!!!! — +a (@maisa) October 30, 2022

AAAAAAAAAAAAA LULAAAAAA — Pabllo Vittar (@pabllovittar) October 30, 2022