Anitta questiona pesquisas eleitorais e recebe críticasReprodução Internet

Publicado 30/10/2022 10:36 | Atualizado 30/10/2022 10:45

Rio - A cantora Anitta causou polêmica no Twitter, na madrugada deste domingo, após questionar as pesquisas eleitorais. "Se o voto é secreto protegido pela lei, por que será que as pesquisas de voto são permitidas pela lei? Não parece um pouco ambíguo? Bom refletir sobre", perguntou a cantora.

A "reflexão" causou polêmica nas redes sociais. "Está falando sério?", perguntou a sambista Teresa Cristina. O youtuber Felipe Neto respondeu a mensagem de Anitta com várias interrogações. Em seguida, a artista pediu tolerência.

"Paz, amor, união, luz, compreensão, tolerância, compaixão, empatia. Que sejamos capazes de emanar energias de luz para todos nós para que nosso país não afunde em uma treva ainda maior nesse dia de eleições", completou Anitta, que também afirmou que as pessoas que não conseguiram entender política devem votar de acordo com suas próprias opiniões.

"Que todos possam andar sem medo nas ruas. Antes, durante e depois das votações. Que o medo não vença de nenhuma maneira. Na dúvida de quem votar, se você ainda não conseguiu entender muito bem sobre política e como tudo funciona eu tenho uma sugestão que pode ser simples. O primeiro passo é ter a própria opinião, ter suas próprias ideias é liberdade, e liberdade é democracia. Não vote só porque alguém que você conhece te disse que era melhor", disse.

"O segundo passo seria perguntar entre as duas opções quem você escolheria para criar você. Ser seu pai durante toda sua vida e comandar sua casa enquanto você cresce e aprende sobre a vida... Você gostaria de alguém que te acolhe? Gostaria de alguém que fala com você agressivamente? Gostaria de alguém que te aceita como você é? Gostaria de alguém que te obrigue a ser do jeito ele quer? Gostaria de alguém que não aceite que você pense diferente? Se imagine tendo essa pessoa como pai por toda a sua vida. Com suas escolhas, seus erros, suas diferenças, suas qualidades e defeitos... como você seria tratado por cada um deles? Como suas necessidades seriam escutadas e trabalhadas? Ou elas nem seriam?", questionou.

"As vezes a resposta tá bem pertinho da gente e a gente se perde no meio com tanta coisas que escutamos e tantos nervos aflorados. Boa noite", finalizou.