Paes votou e fez o símbolo de LulaBeth Santos

Publicado 30/10/2022 09:55 | Atualizado 30/10/2022 12:38

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), votou na manhã deste domingo (30) no Gávea Golf Club, em São Conrado, na Zona Sul. Ele chegou no local de votação com um adesivo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL).

O chefe do poder Executivo municipal chegou no clube por volta das 8h30 conversando com eleitores e parando para fotos. Com pouca fila, Paes votou rapidamente. Quando saiu da sua urna, ele fez o "L", gesto que remete ao candidato petista.

"Nem na minha eleição fiquei tão nervoso. É muito importante todo mundo exercer seu direito e dever cívico de votar, de escolher o nosso presidente. Temos que olhar para o futuro e saber o que é melhor para o Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que o presidente Lula é a melhor alternativa neste momento. Nós vivemos quatro anos de notícias ruins, muita gente morta pela ausência do governo. A gente precisa eleger um presidente que concilie, que nos una e que possa fazer o Brasil voltar a avançar. Eu não tenho dúvidas que esse nome é o Lula", falou após a votação.

Eduardo Paes vota no Rio e faz símbolo de Lula#Eleicoes2022 #ODia

Crédito: Matheus Ruas / Agência O Dia pic.twitter.com/Xd1cCVXpsE — Jornal O Dia (@jornalodia) October 30, 2022

Para o prefeito, a eleição de Lula irá auxiliar na recuperação do Rio já que, segundo Paes, Bolsonaro não ajudou o estado durante o seu governo.

"Recuperar o Rio é fundamental e o Lula vai ajudar o governador Cláudio Castro, apesar dele não ter apoiado a candidatura, mas tenho certeza que ele vai ajudar e vai ser parceiro. O Bolsonaro, mesmo eu não tendo feito oposição a ele, nunca fui chamado para ir à Brasília, nunca recebi qualquer recurso, fora que eles tem obrigações da constituição. Lula, pelo contrário, chama todos, agrega e soma. Isso que a gente precisa para o Brasil", acrescentou.

Episódio Carla Zambelli

"Sempre é a força do exemplo. Vimos o Roberto Jefferson domingo passado. O mal exemplo do Bolsonaro fez com que ele partisse para esse radicalismo. A força do mal exemplo da Carla Zambelli, o rapaz não estava certo em intimidá-la, mas isso é inadmissível. Uma demonstração explícita de racismo", completou.

A parlamentar bolsonarista postou um vídeo em seu perfil no Instagram para relatar o que aconteceu. Segundo a deputada, ela foi agredida e por isso correu atrás dele com uma arma. No entanto, um vídeo publicado pelo jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles, é possível ver que o homem não a agride. Há um bate-boca generalizado e, no momento que um rapaz negro está indo embora, a deputada tropeça e começa a persegui-lo com seus seguranças.