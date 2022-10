Juiz auxiliar do TRE, Rudi Baldi, informou em audiência que a votação corre de forma tranquila nesse segundo turno - Pedro Medeiros / O DIA

Publicado 30/10/2022 12:26 | Atualizado 30/10/2022 12:31

Rio - Rudi Baldi, juiz auxiliar da corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), afirmou, em audiência na manhã deste domingo (30), que as eleições deste segundo turno transcorrem de forma tranquila e com menos filas. Ele ressaltou que está valendo a proibição de entrar para votar com celular.

"Até pelos cidadãos estarem votando em apenas dois números e pelo avanço da biometria no primeiro turno, recebemos informações de diminuição de filas nos locais de votação", declarou Baldi.



Perguntado sobre existência de blitz relatadas na Avenida Brasil, causando grande engarrafamento, Baldi informou que essas ações por parte da polícia não estão proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo só proibido a prisão sem ser em flagrante.

Na questão de denúncias sobre o sumiço de ônibus em áreas como Zona Oeste e região do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o juiz afirmou que, em primeira hora, essa não é uma questão que compete ao TRE-RJ.

Circulação de ônibus em São Gonçalo



Ao receber a informação da dificuldade de eleitores para utilizar o transporte público no município de São Gonçalo, o TRE-RJ entrou em contato com a Procuradoria do Município de São Gonçalo. O órgão, pertencente à estrutura da Prefeitura de São Gonçalo, informou não ter recebido questionamentos deste tipo, seja pela Secretaria Municipal de Segurança, seja pela de Transportes.



O consórcio que opera o serviço de transporte de ônibus rodoviários em São Gonçalo informou que o serviço está normal.



Acionada pelo TRE-RJ, a inteligência da Polícia Militar destacou agentes para verificar ocorrências deste tipo no local e não identificou qualquer irregularidade. O Tribunal monitora a situação do município.