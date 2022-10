Fernando Haddad vota em São Paulo - Reprodução de vídeo / Globonews

Publicado 30/10/2022 11:36

Rio - Candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), de 59 anos, votou na manhã deste domingo, em um colégio da Zona Sul de São Paulo. Ele disputa o cargo com Tarcísio de Freitas (Republicanos). Acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad, Fernando posou para fotos e voltou a reafirmar seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Lula concorre com o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

Após a votação, Haddad se mostrou confiante. "Estou otimista com os números da eleição nacional, com a arrancada da última semana, a diferença caiu pela metade, nós temos tudo para ganhar a eleição, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Então, estou com a consciência muito tranquila de que fiz uma campanha muito propositiva, a melhor de São Paulo, e oferecendo uma alternativa para população com segurança, maturidade, grande equipe de pessoas dedicadas a São Paulo", disse à imprensa.

"Independente do resultado, eu quero celebrar a democracia, eu quero celebrar o fato de que a minha campanha foi de um plano de governo muito propositivo, concreto para São Paulo", completou.