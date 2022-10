Filhos de Bolsonaro não quiseram falar com a imprensa - Reprodução

Filhos de Bolsonaro não quiseram falar com a imprensaReprodução

Publicado 30/10/2022 11:04 | Atualizado 30/10/2022 11:06

A expectativa do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, filhos do presidente e candidato Jair Bolsonaro (PL), é de uma virada histórica nesse segundo turno e a reeleição do atual mandatário do país neste domingo, 30.

O Flávio Bolsonaro votou logo cedo, pouco depois das 8h, acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira, em uma escola municipal em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. "Estamos com uma expectativa muito boa, de uma virada histórica", afirmou.



"Nossos levantamentos mostram que viramos em Minas, aumentamos a diferença em Rio e São Paulo, Sul, Centro Oeste e Norte, e reduzimos a diferença no Nordeste. Preliminarmente, alguns resultados lá fora mostram que houve uma diminuição da vantagem do concorrente", disse Flávio.

"Tudo o que vi nesse segundo turno nas ruas foi muita camisa amarela, muito engajamento. Estou com uma expectativa de que o Brasil vai continuar no caminho certo, com o presidente Bolsonaro reeleito, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração", concluiu.



O vereador Carlos Bolsonaro também votou no mesmo colégio. Ele chegou um pouco depois do irmão mais velho e da mãe, Rogéria Braga. Nenhum dos dois quis falar com a imprensa.

Flávio Bolsonaro votou logo cedo, acompanhado da mulher Fernanda Antunes Figueira Reprodução

*Com informações do Estadão Conteúdo