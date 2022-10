Samantha Schmütz mostra última mensagem de Paulo Gustavo - Reprodução/Internet

Samantha Schmütz mostra última mensagem de Paulo GustavoReprodução/Internet

Publicado 30/10/2022 11:03

Rio - A atriz Samantha Schmütz mostrou no Instagram, neste domingo, a última mensagem que recebeu do humorista Paulo Gustavo, que morreu vítima de complicações da covid-19 em maio do ano passado. Caso estivesse vivo, o artista completaria 44 anos nesta data.

fotogaleria

"Essa foi a última mensagem que @paulogustavo31 me mandou … Por Paulo, por todos que perderam suas vidas por conta de um governo negacionista… votaremos no governo que acredita na ciência. Meu voto é @lulaoficial !!! Não vote no governo que matou nossos amores", afirmou.

Na mensagem que Samantha atribuiu ao humorista, ele afirma: "Bolsonaro é um assassino. Mas também não quero me conectar com essa energia dele. Mas o que ele está fazendo é assassinar o povo e rir".