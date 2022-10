Acompanhado da esposa, Marcelo Freixo vota na Zona Sul do Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 30/10/2022 10:37 | Atualizado 30/10/2022 10:55

Rio - Marcelo Freixo (PSB) votou, na manhã deste domingo (30), na Casa do Comércio, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Na ocasião, o deputado federal estava acompanhado da esposa, Antonia Pellegrino, e voltou a reafirmar seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Lula concorre com o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

"Estou muito confiante na vitória do Lula e que a partir de 2023 o Brasil volte a ser o país da esperança, do emprego, da comida na mesa e da paz", afirmou Freixo, que foi derrotado no primeiro turno das eleições por Cláudio Castro (PL), na disputa pelo governo do Rio.

No Instagram, o deputado publicou uma foto ao lado da mulher fazendo o 'L' (de Lula) e escreveu: "13 confirmado nas urnas! Sem medo de ser feliz!".