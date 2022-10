Famosos votam no segundo turno das Eleições 2022

Rio - Muitos famosos acordaram cedo neste domingo para votar no segundo turno das eleições, que tem o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputando cargo de chefe do executivo federal. Alguns estados também vão escolher seus governadores neste domingo.

Mel Maia, Erika Januza, Tatá Werneck, entre outros, postaram fotos de seus respectivos comprovantes de votação nas redes sociais. "Já votei. Por você, Paulo Gustavo", escreveu Tatá Werneck. "Quero ser a primeira a chegar. Vote consciente. Não se sinta coagido por nada", disse Erika Januza, nos Stories, do Instagram. O jogador de futebol Cafu foi tietado por alguns fãs ao chegar em sua seção eleitoral.

A cantora Anitta votou na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela escolheu um modelito todo preto e deixou o local segurando o sobrinho no colo. Anitta ainda posou para fotos com alguns fãs que a abordaram.

Rodrigo Simas, Eliane Giardini e Antonia Morais fizeram um gesto em apoio a Lula ao chegar em seus respectivos locais de votação. Mel Maia e Glória Groove votaram, mostraram seus comprovantes de voto e também demonstraram apoio a Lula. O jogador Felipe Melo, apoiador de Bolsonaro, foi votar usando a camisa do Brasil.

