Caso aconteceu em um colégio no bairro Caramujo, em Niterói - Google Street View

Publicado 30/10/2022 14:40 | Atualizado 30/10/2022 14:41

Niterói - Uma mulher, de 29 anos, foi presa na manhã deste domingo (30) acusada de cometer um crime eleitoral dentro de um colégio de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, a mulher se identificou como presidente da Zona Eleitoral do Colégio Estadual Doutor Luciano Pestre, localizado no bairro Caramujo. De acordo com a corporação, a acusada disse que estava incomodada com a presença de um policial do 12º BPM (Niterói) dentro do local.

A PM relatou que o policial disse que estava dentro de sua função legal e que precisava transitar entre as seções para verificar se o processo eleitoral acontecia normalmente.

O militar teria observado uma bolsa com adesivos de "Fora Bolsonaro" e questionou de quem era o objeto. A mulher revelou que era dela. Por ser presidente de uma Zona Eleitoral, a acusada irá responder por crime eleitoral.

Primeiramente, ela foi conduzida à 78ª DP (Fonseca) e posteriormente para a Delegacia da Polícia Federal de Niterói, onde permaneceu detida.