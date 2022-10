Carlos Venâncio, 58, aposentado, foi votar na Penha de ônibus - Beatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 30/10/2022 14:26

Rio - Eleitores elogiaram a isenção de tarifa para votar nestas eleições, mas se queixaram de demora para conseguir pegar um ônibus em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O mecânico industrial Adriano Canabarro, 36, mora em Cascadura e pegou duas conduções para votar na Ilha do Governador. Ele esperou por uma hora o ônibus da linha 634 no ponto da Rua Paris, no bairro da Zona Norte, para seguir para sua zona eleitoral.

"Na baldeação para Bonsucesso, não tive nenhum problema. Mas, já estou há uma hora aguardando o 634 pra ir pra a Ilha do Governador. A quantidade dos transportes parece estar muito reduzida", criticou o mecânico. Canabarro ressaltou que a isenção estava sendo cumprida e que nem precisou apresentar documento para entrar no ônibus.

A atendente de farmácia Maria Nascimento Gomes, 52, mora há 34 anos no Rio e celebrou a medida, que classificou como um avanço. Moradora de Manguinhos, ela foi votar em Bonsucesso. "Foi a melhor coisa. Eu voto desde os 16 anos. Foi a primeira vez das eleições com transporte gratuito para todos. É uma raridade. Graças a Deus alguma coisa está mudando nesse país", comemorou. Maria Gomes conseguiu pegar um ônibus rapidamente para ir votar em Bonsucesso. A atendente considerou bem sucedido seu transporte. "Para voltar está demorando mais. Mas, está sendo tranquilo. Nunca deixei de votar. É através do nosso voto que conseguimos fazer alguma coisa nesse país", comentou.

Na Praça das Nações, em Bonsucesso, o estoquista João Sales, 29, precisou voltar de van para casa e desembolsar o dinheiro da passagem. "Não tem opção de ônibus pra mim. Mas, acho que tem que liberar a tarifa mesmo. Muita gente tem que pagar pra cumprir um dever que é nacional", opinou.

Enquanto aguardava o ônibus da linha 350 na Avenida Nova York, no mesmo bairro da Zona Norte, a professora Lúcia Helena, 55, acrescentou que a gratuidade deveria ser estendida para todos os modais de transporte público. Moradora da Tijuca, ela vota na Vila da Penha. "Colocaram poucos ônibus na rua. Achei que a decisão deveria se estender ao metrô, que está funcionando normalmente", afirmou.

O publicitário Igor Teixeira, 25, considerou que no segundo turno os ônibus estão menos frequentes. Ele também aguardava um transporte na Avenida Nova York, em Bonsucesso. "Noto que a quantidade de ônibus está bem pequena". Igor afirmou que a gratuidade nos transportes democratiza a votação. "Acho ótimo, muito importante. Tem pessoas que são de diferentes municípios, que na correria do dia a dia não conseguem mudar o local de votação. Isso ajuda todo mundo, democratiza o acesso das pessoas", reforçou.

O aposentado Carlos Venâncio, 58, também faz questão de votar. A caminho da Penha, ele elogiou a medida mas criticou a demora dos ônibis. "Estou indo votar na Penha. Do Méier até aqui, esperei 25 minutos a mais do horário previsto para o ônibus", contou no ponto de ônibus da Avenida Nova York.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) usou suas redes sociais para reforçar a determinação pela gratuidade. "Quero lembrar aos concessionários de ônibus na cidade do Rio que a não colocação da Frota na forma determinada pela prefeitura representa crime! Inclusive, podendo justificar perda da concessão. Estamos atentos com a justiça eleitoral ao movimento de ônibus hoje nas ruas do Rio!", escreveu o prefeito do Rio.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu que Estados, municípios e concessionárias "não podem reduzir o serviço público de transporte coletivo de passageiros habitualmente ofertado no dia das eleições".

Zona Oeste tem denúncia de cobrança de passagem

Já na Zona Oeste, moradores de Santa Margarida denunciaram o descumprimento da gratuidade durante a manhã deste domingo. Segundo os eleitores, os motoristas estavam cobrando normalmente a passagem e impedido aqueles que estivessem sem dinheiro de entrarem no veículo.

A Secretaria Municipal de Transportes informou que equipes fiscalizam o cumprimento do decreto que estabelece a gratuidade e que enviou agentes a Campo Grande para verificar a denúncia. A pasta afirmou que se a irregularidade for constatada, o consórcio será multado.

A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que, entre 6h e 20h, não haverá cobrança de passagens nos ônibus comuns e no sistema de ônibus de trânsito rápido (BRT). A frota de articulados do sistema BRT vai operar como nos dias úteis.



Os serviços eventuais SE01 (Santa Cruz x Alvorada), SE02 (Mato Alto x Alvorada), SE03 (Pingo D'Água x Alvorada), SE05 (Madureira x Alvorada) e SE06 (Penha x Alvorada) vão circular entre 7h e 18h. Todas as estações e terminais estarão em funcionamento, exceto a estação Novo Leblon, na Barra da Tijuca, devido às obras de substituição do piso da pista exclusiva do BRT.



O MetrôRio informou que o funcionamento do sistema metroviário será nos horários regulares de operação, como de praxe. Neste domingo, as estações funcionam das 7h às 23h. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. Já as linhas do Metrô na Superfície (Antero de Quental/Leblon - Gávea e Botafogo/Coca-Cola – Gávea) vão operar das 7h às 22h30.

MP Eleitoral abre apuração preliminar sobre falta de ônibus em São Gonçalo



A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), órgão do Ministério Público Eleitoral, instaurou apuração preliminar sobre a eventual falta de ônibus nas ruas de São Gonçalo, na Região Metropolitana, neste domingo (30). O procedimento teve origem em denúncias de irregularidades na oferta de transporte público.



Com a apuração preliminar, a Procuradoria Eleitoral solicitará informações ao Município de São Gonçalo sobre o efetivo cumprimento da legislação sobre as eleições 2022. Se confirmada, a denúncia sob foco da PRE (RJ) pode, se confirmada, configurar dois crimes eleitorais: impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio (Lei 4.737/1965, art. 297) e ocultar, sonegar ou recusar fornecimento regular de meios de transporte, alimentação e utilidades normalmente a todos (art. 304).