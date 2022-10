Barulho de latinha sendo aberta por Bonner viraliza nas redes - Reprodução de TV

Publicado 30/10/2022 23:02 | Atualizado 30/10/2022 23:16

Um episódio inusitado marcou a transmissão da apuração do segundo turno das eleições na Globo. Em determinado momento, Willian Bonner avisou Renata Lo Prete que iria sair de cena para tomar uma água, e ouviu-se o barulho de uma latinha sendo aberta.



O BONNER JÁ ABRIU O LATÃO PRA COMEMORAR pic.twitter.com/sppLj1yqxD — pezzolanizadoᶜᵉᶜ (@cec_cabeludo) October 30, 2022

Foi o que bastou para que o gesto viralizasse nas redes sociais, o que fez o apresentador interromper a transmissão para explicar que se tratava de uma latinha de água e não de cerveja como diziam os memes.

Bonner então mostrou a tal lata de água para o público e se divertiu com a repercussão. "Minha filha, que está na França, me avisou que estava cheio de meme", disse no ar.