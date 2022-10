Supporters of Brazilian elected president for the leftist Workers Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva celebrate after their candidate won the presidential runoff election at the Paulista avenue in Sao Paulo, Brazil, on October 30, 2022. Brazils veteran leftist Luiz Inacio Lula da Silva was elected president Sunday by a hairs breadth, beating his far-right rival in a down-to-the-wire poll that split the country in two, election officials said. NELSON ALMEIDA / AFP - AFP

Publicado 30/10/2022 23:40 | Atualizado 30/10/2022 23:56

Após seu discurso da vitória no Hotel Intercontinental, Lula comemorou sua vitória nos braços do povo, em cima de um trio elétrico cercado de apoiadores, na Avenida Paulista. Ao lado de sua esposa, Rosângela da Silva, de Fernando Haddad, Marina Silva, Simone Tebet, Guilherme Boulos e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o petista comemorou sua eleição com música alta e fogos de artifício.

"Queria dizer que essa não é apenas uma vitória minha, essa não é apenas uma vitória do PT, é de mulheres e homens que querem mais democracia, mais liberdade, mais cultura e mais educação. Foi a campanha mais difícil da minha vida, foi uma campanha de pessoas que amam a democracia contra o autoritarismo", afirmou.

"Agora eu vou fazer um discurso lá no outro lado, na outra esquerda, porque aqui não tem direita", alfinetou o presidente eleito, se referindo a lado da oposição de seu governo.





De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula teve 60.345.183 votos , enquanto o atual presidente derrotado, Jair Messias Bolsonaro (PL), recebeu 58.205.814. Com isso, a diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 2 milhões de votos. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu, nas eleições deste domingo (30), o maior número de votos válidos alcançado por um presidenciável desde a redemocratização do país. O petista superou a marca dos 50,90% dos votos válidos, com a escolha de 60 milhões de eleitores no país.De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula teve 60.345.183 votos , enquanto o atual presidente derrotado, Jair Messias Bolsonaro (PL), recebeu 58.205.814. Com isso, a diferença entre os dois candidatos foi de pouco mais de 2 milhões de votos.

O número de Lula supera a maior marca anterior do Brasil, que era do próprio petista, em 2008, quando se elegeu ao posto de presidente no segundo turno, com 58.295.042 de votos.

Esse será o terceiro mandado de Lula à frente da Presidência da República. O presidente eleito será diplomado no dia 19 de dezembro, em Brasília, e tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023