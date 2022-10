Eleições

Ministro da Justiça se diz 'perplexo' com alegações de uso da PF contra processo eleitoral

Anderson Torres, aliado do presidente Jair Bolsonaro, foi cobrado pelo STF a se manifestar sobre uma publicação feita às vésperas do segundo turno em que anunciou a apreensão de quase R$ 5 milhões em dinheiro no bojo de ação contra crimes eleitorais

