Michelle Bolsonaro votou em uma escola de Ceilândia, no Distrito Federal - Reprodução/Facebook

Michelle Bolsonaro votou em uma escola de Ceilândia, no Distrito FederalReprodução/Facebook

Publicado 30/10/2022 14:43

Na manhã deste domingo, 30, a primeira-dama Michelle Bolsonaro votou no segundo turno das eleições 2022 em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Michelle usava uma camiseta com a bandeira de Israel.



A esposa do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) , disse que a vitória do mandatário no segundo turno "está nas mãos de Deus".

"Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, pátria, família e liberdade", escreveu Michelle em publicação nas redes sociais, em que aparece ao lado de uma urna eletrônica após registrar o voto, por volta das 8h30 deste domingo.

O presidente Jair Bolsonaro votou no Rio de Janeiro e chegou à seção eleitoral pouco antes das 8h, quando as urnas foram abertas para a votação em todo o país .



O mandatário foi votar com uma camiseta verde e amarela com a inscrição "Brasil" e acompanhado de batedores, um helicóptero, equipes da Polícia Militar, polícia do Exército e Polícia Civil.



"Expectativa de vitória pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse Bolsonaro ao deixar a escola em que votou.

Michelle participou ativamente da campanha presidencial de Bolsonaro, principalmente para o segundo turno das eleições , comparecendo a eventos e comícios ao lado do candidato do PL e até de propagandas na televisão, na expectativa de conquistar votos do público feminino.