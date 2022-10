Homem que fotografou urna é levado pela polícia - Matheus Ruas / Jornal O DIA

Publicado 30/10/2022 11:54 | Atualizado 30/10/2022 12:36

Rio - Um homem foi preso, na manhã deste domingo (30), na Rocinha, Zona Sul do Rio, por ter tirado foto de uma urna no momento da votação. Ele foi levado em um carro da polícia. Segundo testemunhas, não houve confusão.



De acordo com a Polícia Militar, o homem, que não foi identificado, foi conduzido junto à presidente da seção à Delegacia da Polícia Federal, na Praça Mauá, Centro do Rio.

Caso em Caxias

Os agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam outro eleitor por fotografar a urna eletrônica no momento da votação, no Colégio Corrêa Dantas, em Gramacho.